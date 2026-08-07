PressurePro čistič fasád RM 43 Gél, 20l

Výkonný čistič fasád s gélovým zložením. Odstraňuje sadze, olej, mastnotu a škvrny od prostredia. Vhodné na fasády obložené kameňom, tehlou, hrubo liatou omietkou, plastom, drevom a sklom.

Náš gélový PressurePro čistič fasád RM 43 je komplexným čistiacim riešením na dlhodobú ochranu fasád domov pred poveternostnými a inými vplyvmi, na zachovanie ich hodnoty a na zníženie nákladných renovačných opatrení. Či už je to kameň, klinker, hrubo liata omietka, plastové, drevené alebo sklenené fasády: dážď a vlhkosť ich ovplyvňujú rovnako ako teplo a sucho, vietor, krupobitie, sneh a ľad alebo výfukové plyny z dopravy a emisie z vykurovacích systémov a priemyslu . Výsledkom sú usadeniny a nečistoty; dokonca aj mach, riasy a huby sa môžu uchytiť a spôsobiť trvalé poškodenie povrchu. PressurePro čistič fasád RM 43 vďaka svojej gélovej konzistencii vynikajúco priľne prakticky na akýkoľvek typ povrchu a spoľahlivo a účinne odstraňuje sadze, olej, mastnotu a znečistenie životného prostredia. Je samozrejme perfektne navrhnutý pre efektívnu súhru s nástrojmi zo systémového riešenia Kärcher na čistenie fasád.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 14
Hmotnosť (kg) 23,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 24
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 230 x 420
Vlastnosti
  • Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Ideálny na čistenie fasád z kameňa, tehly, drsnej omietky, plastu, dreva a skla.
  • Veľmi dobré priľnavé vlastnosti aj na zvislých povrchoch vďaka gélovej forme
  • Šetrný k materiálu
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
PressurePro čistič fasád RM 43 Gél, 20l
PressurePro čistič fasád RM 43 Gél, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie fasád
Príslušenstvo