Aktiivpuhastusvahend, neutraalne, RM 55, 10l

Universaalne ja õrnatoimeline vedel kõrgsurvepesurites kasutatav puhastuskontsentraat, mida kasutatakse heitmete tagajärjel tekkinud tugeva rasvase ja õlise mustuse eemaldamiseks. Sobib suurepäraselt fassaadide ja tundlike pindade puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10
Kaal (kg) 10,1
Kaal, sh pakend (kg) 10,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 290 x 230 x 190
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Tekstiilpinnad
Lisatarvikud