Teleskopska cijev TL 10 C

Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.

Pored raznih načina primjene kod niskotlačnog ili visokotlačnog čišćenja prozora, fasada i solarnih panela, teleskopska cijev TL 10 C omogućuje i usisavanje čestica, kao što je prašina na cijevima. Sastoji se od visokokvalitetnih karbonskih vlakana i zahvaljujući praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje i mogućnosti postavljanja snage stezaljke bez korištenja alata te s dosegom do 10 m, model TL 10 C oduševljava maksimalnom čvrstoćom i minimalnom težinom. Integrirani uređaj protiv zavrtanja, kao i okretno postolje, osiguravaju još sigurnije i ergonomičnije uvjete rada. Na postolju se nalazi i kukica za sigurno pričvršćivanje poluge za nošenje.

Značajke i prednosti
Teleskopska cijev TL 10 C: Višenamjenska uporaba
Višenamjenska uporaba
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za visokotlačno i niskotlačno čišćenje s četkama.
Teleskopska cijev TL 10 C: Maksimalna ergonomija
Maksimalna ergonomija
Blokada za sprječavanje zavrtanja cijevi za siguran i ergonomičan rad. Spojnice s brzim otpuštanjem za brzo i jednostavno odvajanje stezaljki na cijevi. Okretno postolje omogućuje jednostavan i ergonomičan rad.
Teleskopska cijev TL 10 C: Velika praktičnost u uporabi
Velika praktičnost u uporabi
Postavljanje snage stezaljke na spojnicama za brzo otpuštanje bez alata. Sa steznim kukicama za provođenje crijeva za vodu uz vanjski dio cijevi. Postolje s kukicama za pričvršćivanje trake i okvira za nošenje.
Maksimalna sigurnost
  • Opipljiva i vidljiva blokada sprječava nehotično rastavljanje.
  • Spojni element između cijevi i postolja od nevodljivog materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2,2 - 10
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Materijal Karbon
Elements 7
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,3

Opseg isporuke

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crijevo
  • zaustavljanje izvlačenja
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
  • Omogućuje usisavanje i na velikim visinama
Pribor
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