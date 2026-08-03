Pored raznih načina primjene kod niskotlačnog ili visokotlačnog čišćenja prozora, fasada i solarnih panela, teleskopska cijev TL 10 C omogućuje i usisavanje čestica, kao što je prašina na cijevima. Sastoji se od visokokvalitetnih karbonskih vlakana i zahvaljujući praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje i mogućnosti postavljanja snage stezaljke bez korištenja alata te s dosegom do 10 m, model TL 10 C oduševljava maksimalnom čvrstoćom i minimalnom težinom. Integrirani uređaj protiv zavrtanja, kao i okretno postolje, osiguravaju još sigurnije i ergonomičnije uvjete rada. Na postolju se nalazi i kukica za sigurno pričvršćivanje poluge za nošenje.