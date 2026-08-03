Teleskopska cijev TL 14 C

Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnicama s brzim otpušt.

S dosegom do 14 m, teleskopska cijev TL 14 C od čvrstih i laganih karbonskih vlakana nudi gotovo beskonačne mogućnosti. Može se koristiti za čišćenje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, kao i za visokotlačnu i niskotlačnu uporabu, pa čak i za usisavanje, npr. slivnika. Uvlačenje i izvlačenje se zahvaljujući inovativnim spojnicama za brzo otpuštanje izvodi veoma jednostavno, a snagu stezaljke je moguće postaviti individualno i bez korištenja alata. Okretno postolje s kukicom za polugu, kao i jedinstveni uređaj protiv zavrtanja, omogućuju veoma sigurne i ergonomične uvjete rada.

Značajke i prednosti
Teleskopska cijev TL 14 C: Višenamjenska uporaba
Višenamjenska uporaba
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za visokotlačno i niskotlačno čišćenje s četkama.
Teleskopska cijev TL 14 C: Maksimalna ergonomija
Maksimalna ergonomija
Blokada za sprječavanje zavrtanja cijevi za siguran i ergonomičan rad. Spojnice s brzim otpuštanjem za brzo i jednostavno odvajanje stezaljki na cijevi. Okretno postolje omogućuje jednostavan i ergonomičan rad.
Teleskopska cijev TL 14 C: Velika praktičnost u uporabi
Velika praktičnost u uporabi
Postavljanje snage stezaljke na spojnicama za brzo otpuštanje bez alata. Sa steznim kukicama za provođenje crijeva za vodu uz vanjski dio cijevi. Postolje s kukicama za pričvršćivanje trake i okvira za nošenje.
Maksimalna sigurnost
  • Opipljiva i vidljiva blokada sprječava nehotično rastavljanje.
  • Spojni element između cijevi i postolja od nevodljivog materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2,4 - 14
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Materijal Karbon
Elements 10
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,2

Opseg isporuke

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crijevo
  • zaustavljanje izvlačenja
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
  • Omogućuje usisavanje i na velikim visinama
Pribor
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