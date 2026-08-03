Teleskopska cijev TL 14 C
Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnicama s brzim otpušt.
S dosegom do 14 m, teleskopska cijev TL 14 C od čvrstih i laganih karbonskih vlakana nudi gotovo beskonačne mogućnosti. Može se koristiti za čišćenje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, kao i za visokotlačnu i niskotlačnu uporabu, pa čak i za usisavanje, npr. slivnika. Uvlačenje i izvlačenje se zahvaljujući inovativnim spojnicama za brzo otpuštanje izvodi veoma jednostavno, a snagu stezaljke je moguće postaviti individualno i bez korištenja alata. Okretno postolje s kukicom za polugu, kao i jedinstveni uređaj protiv zavrtanja, omogućuju veoma sigurne i ergonomične uvjete rada.
Značajke i prednosti
Višenamjenska uporabaZa čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za visokotlačno i niskotlačno čišćenje s četkama.
Maksimalna ergonomijaBlokada za sprječavanje zavrtanja cijevi za siguran i ergonomičan rad. Spojnice s brzim otpuštanjem za brzo i jednostavno odvajanje stezaljki na cijevi. Okretno postolje omogućuje jednostavan i ergonomičan rad.
Velika praktičnost u uporabiPostavljanje snage stezaljke na spojnicama za brzo otpuštanje bez alata. Sa steznim kukicama za provođenje crijeva za vodu uz vanjski dio cijevi. Postolje s kukicama za pričvršćivanje trake i okvira za nošenje.
Maksimalna sigurnost
- Opipljiva i vidljiva blokada sprječava nehotično rastavljanje.
- Spojni element između cijevi i postolja od nevodljivog materijala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina teleskopske drške (m)
|2,4 - 14
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Materijal
|Karbon
|Elements
|10
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,2
Opseg isporuke
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Podešavanje sile stezanja bez alata
- Kuka za crijevo
- zaustavljanje izvlačenja
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
Područja primjene
- Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
- Omogućuje usisavanje i na velikim visinama