Teleskopska cijev TL 7 F

Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m dosega od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.

Savršena za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela s četkama i osmoznom vodom, teleskopska cijev TL 7 dužine do 7 m od staklenih vlakana. Praktične spojnice s brzim otpuštanjem omogućuju komforno uvlačenje i izvlačenje, snagu stezaljke moguće je individualno namjestiti i prilagođavati bez puno truda i bez alata. Okretno postolje osigurava jednostavan i ergonomičan rad - po potrebi se na postolje može pričvrstiti poluga za nošenje.

Značajke i prednosti
Teleskopska cijev TL 7 F: Višenamjenska uporaba
Višenamjenska uporaba
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za visokotlačno i niskotlačno čišćenje s četkama.
Teleskopska cijev TL 7 F: Maksimalna ergonomija
Maksimalna ergonomija
Spojnice s brzim otpuštanjem za brzo i jednostavno odvajanje stezaljki na cijevi. Okretno postolje omogućuje jednostavan i ergonomičan rad.
Teleskopska cijev TL 7 F: Velika praktičnost u uporabi
Velika praktičnost u uporabi
Postavljanje snage stezaljke na spojnicama za brzo otpuštanje bez alata. Sa steznim kukicama za provođenje crijeva za vodu uz vanjski dio cijevi. Postolje s kukicama za pričvršćivanje trake i okvira za nošenje.
Maksimalna sigurnost
  • Opipljiva i vidljiva blokada sprječava nehotično rastavljanje.
  • Spojni element između cijevi i postolja od nevodljivog materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2 - 7
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Materijal Staklena vlakna
Elements 5
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1

Opseg isporuke

  • Tool less clamp force adjustment
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crijevo
  • zaustavljanje izvlačenja
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
Pribor
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