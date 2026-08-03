Teleskopska cijev TL 7 H

Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbona i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnica s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.

Bilo da se koristi za čišćenje prozora, fasada ili solarnih panela s osmoznom vodom, s niskotlačnim sustavom i četkama za čišćenje ili visokotlačnim sustavom. Naša teleskopska hibridna cijev TL 7 H s dosegom do 7 m može se koristiti za razne namjene. Sastoji se od posebne mješavine karbona i staklenih vlakana i oduševljava izvrsnom čvrstoćom, a istovremeno niskom težinom. Inovativne spojnice za brzo otpuštanje omogućuju prikladno uvlačenje i izvlačenje, dok integrirani uređaj protiv zavrtanja i okretno postolje osiguravaju ergonomične radne uvjete. Individualni odabir snage stezaljki bez korištenja alata također olakšava rukovanje. Postoji i mogućnost korištenja poluge za nošenje koja se postavlja na kukicu na postolju.

Značajke i prednosti
Teleskopska cijev TL 7 H: Višenamjenska uporaba
Višenamjenska uporaba
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za visokotlačno i niskotlačno čišćenje s četkama.
Teleskopska cijev TL 7 H: Maksimalna ergonomija
Maksimalna ergonomija
Blokada za sprječavanje zavrtanja cijevi za siguran i ergonomičan rad. Spojnice s brzim otpuštanjem za brzo i jednostavno odvajanje stezaljki na cijevi. Okretno postolje omogućuje jednostavan i ergonomičan rad.
Teleskopska cijev TL 7 H: Velika praktičnost u uporabi
Velika praktičnost u uporabi
Postavljanje snage stezaljke na spojnicama za brzo otpuštanje bez alata. Sa steznim kukicama za provođenje crijeva za vodu uz vanjski dio cijevi. Postolje s kukicama za pričvršćivanje trake i okvira za nošenje.
Maksimalna sigurnost
  • Opipljiva i vidljiva blokada sprječava nehotično rastavljanje.
  • Spojni element između cijevi i postolja od nevodljivog materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2 - 7
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Materijal Hibrid
Elements 5
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6

Opseg isporuke

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crijevo
  • zaustavljanje izvlačenja
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH