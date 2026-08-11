Termovosk CP 945 ASF, 20l

Tento koncentrovaný termovosk vytvára vodoodpudivú, dlhodobú konzervačnú vrstvu s vysokým leskom. S vysokým podielom prírodného karnaubského vosku. Spĺňa podmienky VDA.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 5
Hmotnosť (kg) 19,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 230 x 410
Termovosk CP 945 ASF, 20l
Termovosk CP 945 ASF, 20l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo