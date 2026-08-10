Horký vosk na auto CP 945 ASF, 20l

Tento koncentrát termovosku vytváří dlouho přetrvávající konzervační vrstvu s vysokým efektem lesku a odpuzuje vodu. S vysokým podílem přírodního karnaubského vosku.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 5
Hmotnost (kg) 19,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Vlastnosti
  • Účinný horký vosk pro používání v samoobslužných centrech
  • Chrání účinně až 1 měsíc
  • Působí účinně při každé tvrdosti vody
  • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
  • V souladu s VDA
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Horký vosk na auto CP 945 ASF, 20l
Horký vosk na auto CP 945 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Videa

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Oblasti použití
  • osobní automobily
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
Příslušenství