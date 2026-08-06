Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l

Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 14
Vikt inkl. förpackning (kg) 228
Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l
Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l
Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l
Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Fönsterrengöring
  • Ytavfettning
Tillbehör