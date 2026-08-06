Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 200l
Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|200
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|14
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|228
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- HWE 860
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Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Fönsterrengöring
- Ytavfettning