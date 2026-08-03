Nastavak s mekanom četkom
Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.
Osjetljive površine kao što su prozori ili solarni paneli zahtijevaju odgovarajući nježni postupak čišćenja kako bi se spriječila oštećenja. Četka s mekanim i prepletenim čekinjama štiti te istovremeno temeljito čisti osjetljivo staklo - bilo čistom vodom ili pod visokim tlakom. U tu svrhu, može se jednostavno i brzo spojiti na Kärcherovu teleskopsku vodenu ili visokotlačnu cijev. Pribor za mlaznice koje koriste čistu vodu ili visokotlačna mlaznica pod kutom od 25° omogućuju obje primjene.
Značajke i prednosti
Lako razumljiv odabir boja
- Različite boje olakšavaju odabir prikladne četke.
Raznolika primjena
- Integrirana visokotlačna mlaznica za uporabu četke uz visokotlačni čistač.
- Uklj. 2 mlaznice i 1 priključak za korištenje s čistom vodom.
- S 4 različita priključka za mlaznicu za optimalnu primjenu vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Boja
|plava
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Teleskopska cijev TL 10 C
- Teleskopska cijev TL 10 H
- Teleskopska cijev TL 14 C
- Teleskopska cijev TL 7 F
- Teleskopska cijev TL 7 H
Područja primjene
- Za čišćenje solarnih postrojenja, površina od (akrilnog) stakla i zimskih vrtova
- Za čišćenje osjetljivih fasada sa staklenim, PVC ili obojanim površinama