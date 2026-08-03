Nastavak s mekanom četkom

Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.

Osjetljive površine kao što su prozori ili solarni paneli zahtijevaju odgovarajući nježni postupak čišćenja kako bi se spriječila oštećenja. Četka s mekanim i prepletenim čekinjama štiti te istovremeno temeljito čisti osjetljivo staklo - bilo čistom vodom ili pod visokim tlakom. U tu svrhu, može se jednostavno i brzo spojiti na Kärcherovu teleskopsku vodenu ili visokotlačnu cijev. Pribor za mlaznice koje koriste čistu vodu ili visokotlačna mlaznica pod kutom od 25° omogućuju obje primjene.

Značajke i prednosti
Lako razumljiv odabir boja
  • Različite boje olakšavaju odabir prikladne četke.
Raznolika primjena
  • Integrirana visokotlačna mlaznica za uporabu četke uz visokotlačni čistač.
  • Uklj. 2 mlaznice i 1 priključak za korištenje s čistom vodom.
  • S 4 različita priključka za mlaznicu za optimalnu primjenu vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključni navoj M 18
Boja plava
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Za čišćenje solarnih postrojenja, površina od (akrilnog) stakla i zimskih vrtova
  • Za čišćenje osjetljivih fasada sa staklenim, PVC ili obojanim površinama
Pribor
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