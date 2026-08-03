Nastavak s tvrdom četkom

Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.

Četka s tvrdim čekinjama omogućuje dubinsko, ali istovremeno nježno čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga od drva ili kamena u vanjskim prostorima. Može se postaviti neposredno na Kärcherove visokotlačne cijevi ili, za čišćenje fasada, na teleskopske vodene cijevi. Visokotlačna mlaznica pod kutom od 25°, kao i pribor za mlaznice koji koriste čistu vodu, uključeni su u komplet četke. Potporne čekinje osiguravaju optimalan pritisak kod čišćenja.

Značajke i prednosti
Lako razumljiv odabir boja
  • Različite boje olakšavaju odabir prikladne četke.
Raznolika primjena
  • Integrirana visokotlačna mlaznica za uporabu četke uz visokotlačni čistač.
  • Uklj. 2 mlaznice i 1 priključak za korištenje s čistom vodom.
  • S 4 različita priključka za mlaznicu za optimalnu primjenu vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključni navoj M 18
Boja zelena
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Za čišćenje dvorišta s kamenim i drvenim površinama
  • Za čišćenje fasada od betona, cigle, lima ili čelika
Pribor
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