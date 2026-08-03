Nastavak sa srednje mekanom četkom

Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.

Sa svojim brzim i neposrednim postavljanjem na Kärcherovu teleskopsku vodenu cijev ili visokotlačnu cijev, četka sa srednje tvrdim čekinjama je savršena za učinkovito čišćenje fasada, roleta i tekstilnih proizvoda. Uključena je i visokotlačna mlaznica pod kutom od 25° za visokotlačnu primjenu, dok odgovarajući pribor za mlaznice omogućuje korištenje s čistom vodom. Četka je opremljena i potpornim čekinjama za ispravan pritisak kod čišćenja.

Značajke i prednosti
Lako razumljiv odabir boja
  • Različite boje olakšavaju odabir prikladne četke.
Raznolika primjena
  • Integrirana visokotlačna mlaznica za uporabu četke uz visokotlačni čistač.
  • Uklj. 2 mlaznice i 1 priključak za korištenje s čistom vodom.
  • S 4 različita priključka za mlaznicu za optimalnu primjenu vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključni navoj M 18
Boja crvena
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Za čišćenje fasada s površinama od prirodnog kamena, žbuke ili drva
  • Za čišćenje roleta i zastora
  • Za čišćenje tekstila i membranskih folija
Pribor
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