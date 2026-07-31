PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 200l

Skånsomt rengjørings- og avfettingsmiddel som effektivt fjerner olje-, fett- og sotflekker fra metalldeler og gir midlertidig rustbeskyttelse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 10,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 232,6
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 200l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 200l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 200l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 200l
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Bruksområder
  • Rengjøring av deler
  • Avfetting av overflater
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