Površinski čistač FR 30 Me

Visokokvalitetni površinski čistač s kućištem od nehrđajućeg čelika, otporan na vruću vodu. 2-struki keramički ležaj, neupadljivi kotačići, integrirani priključak usisnog crijeva za usisavanje vode koja prska. Najprikladniji za unutarnje čišćenje i prehrambeno područje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C

Visokokvalitetni čistač površina FR 30 ME otporan na vruću vodu s kućištem od nehrđajućeg čelika i radnom širinom od 300 mm, idealan za čišćenje u unutarnjim prostorima, npr. u prehrambenoj industriji. Oprema uključuje dvostruke keramičke ležajeve, kotače i priključak za usisnu cijev za uklanjanje kapljica vode. Tehnički podaci: maks. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. Komplet za mlaznicu se naručuje posebno.

Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer (mm) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Boja srebrna
Težina uklj. ambalažu (kg) 5
Kompatibilni uređaji
Pribor
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