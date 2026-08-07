Adapter 5 TR22IG-M22AG

Adapter 5 do łączenia nowego pistoletu ze starą lancą spryskującą oraz nowego serwo regulatora ze starą lancą spryskującą

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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