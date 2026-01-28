PressurePro základný intenzívny čistič RM 750, 10l

Výkonný hĺbkový čistič účinne odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny, ako je olej, mastnota, sadze, krv a bielkoviny. Nízka tvorba peny. Zvlášť vhodné na strojové čistenie podláh.

Všestranný, nízkopenivý PressurePro základný intenzívny čistič RM 750 vhodný na použitie s vysokotlakovými a povrchovými čističmi, ako aj s umývacími strojmi. Silný čistiaci prostriedok bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky vo výrobe a priemysle - najmä v potravinárskom priemysle a komerčných kuchyniach. Odstraňuje z povrchov typické zažraté nečistoty a zvyšky spôsobené olejom, mastnotou, sadzami, bielkovinami, ovocnými šťavami, vínom alebo pivom a je vhodný aj na hĺbkové čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín. Vysoko koncentrovaný priemyselný čistič sa dá veľmi šetrne dávkovať, a preto je jeho použitie obzvlášť ekonomické. V prípade potreby sa dá použiť aj na ručné čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13,7
Hmotnosť (kg) 11,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 190 x 230
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Čistenie podlahy
  • Odmasťovanie povrchov
Príslušenstvo