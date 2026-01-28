PressurePro základný intenzívny čistič RM 750, 10l
Výkonný hĺbkový čistič účinne odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny, ako je olej, mastnota, sadze, krv a bielkoviny. Nízka tvorba peny. Zvlášť vhodné na strojové čistenie podláh.
Všestranný, nízkopenivý PressurePro základný intenzívny čistič RM 750 vhodný na použitie s vysokotlakovými a povrchovými čističmi, ako aj s umývacími strojmi. Silný čistiaci prostriedok bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky vo výrobe a priemysle - najmä v potravinárskom priemysle a komerčných kuchyniach. Odstraňuje z povrchov typické zažraté nečistoty a zvyšky spôsobené olejom, mastnotou, sadzami, bielkovinami, ovocnými šťavami, vínom alebo pivom a je vhodný aj na hĺbkové čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín. Vysoko koncentrovaný priemyselný čistič sa dá veľmi šetrne dávkovať, a preto je jeho použitie obzvlášť ekonomické. V prípade potreby sa dá použiť aj na ručné čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13,7
|Hmotnosť (kg)
|11,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatibilné stroje
- B 200 R + R 90
- HD 7/17 M Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný prevádzka s 2 pracovnými nadstavcami
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- Podlahový automat B 220 R + D 75
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R + R 75
- Podlahový automat B 220 R Bc
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 220R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Rins+beacon+D90
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 120
- Podlahový automat B 260 RI Bp+D100+DOSE
- Podlahový automat B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 728 B Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R DOSE (kotúč)
- B 250 R DOSE (valec)
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 250 R I DOSE(kotúč)
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 600
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Kfz
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HDS 12/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Podlahový automat B 150 R Adv + R 90
- Podlahový automat B 150 R Bp Dose nízky tlak na kolesá
- Podlahový automat B 250 R + D 101
- Podlahový automat B 250 R + R 120
- Podlahový automat B 250 R I + D 101
- Podlahový automat B 250 R I + R 100
- Podlahový automat B 250 R I + R 120
- Podlahový automat B 50 W Anniversary Edition
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/14-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I
Oblasti využitia
- Prepravná oblasť a stroje
- Umývanie vozidiel / motorov
- Čistenie dielcov
- Čistenie podlahy
- Odmasťovanie povrchov