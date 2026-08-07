Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l

Čistič dezinfekčních prostředků RM 732 kombinuje účinnost čisticího prostředku při odstraňování silných nečistot s účinností dezinfekčního prostředku v boji proti mnoha patogenům.

Vyčistěte a vydezinfikujte v jediném kroku pomocí tekutého dezinfekčního čističe Kärcher's RM 732. Bez námahy si poradí s oleji, tuky a minerálními nečistotami a zároveň působí jako účinný baktericid, kvasinek a omezený virucid pro řadu patogenů, jako je Escherichia coli, Candida albicans nebo koronavirus SARS-CoV-2. Díky tomu je RM 732 ideální pro použití v potravinářském průmyslu, potravinářském průmyslu a dalších oblastech použití až po zdravotnický průmysl. RM 732 nezanechává trvalý zápach, protože neobsahuje žádné aldehydy, fenoly, alkohol ani chlór a lze jej snadno použít různými způsoby. Lze jej použít nejen jako běžný sprej na utírání povrchů, ale také na větší plochy pomocí rozprašovače čisticího prostředku, pračky nebo vysokotlakého čističe.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 10
Hmotnost (kg) 5,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Čištění a dezinfekce v jedné operaci
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Účinné proti bakteriím (např. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
  • Působí proti bakteriím (např. salmonela, listeria)
  • Účinné proti kvasinkám (např. Candida albicans)
  • Účinné proti obaleným virům (např. koronaviry, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
  • Bez vůní a barviv
  • Testováno za podmínek, které kopírují skutečné použití v souladu s EN 16615
Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l
Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l
Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l
Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l
Dezinfekční čistič, kapalný RM 732, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • mléčná kuchyně
  • čištění povrchů a dezinfekce
  • fitness a wellness
  • čištění povrchů
  • pobytové místnosti a ošetřovny
  • sanitární prostory
Příslušenství