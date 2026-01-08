PressurePro RM 750 Intensiv grundrens, 10l

Effektiv grundrens, fjerner grundigt hårdnakket snavs fra olie, fedt, sod, blod og protein. Lavtskummende. Særdeles velegnet til terrasserensere. NTA-fri.

Alsidig, lavtskummende PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 er egnet til brug med højtryks- og overfladerensere og skrubbetørrere. Det kraftige vaskemiddel var særligt designet til de høje krav inden for produktion og industri - især madindustrien og storkøkkener. Det fjerner typisk genstridige snavs og rester af olie, fedt, sod, protein, frugtjuice, vin eller øl fra overflader og er også egnet til grundrens af stærkt snavsede industrielle gulvbelægninger. Det højkoncentrerede rengøringsmiddel kan doseres meget sparsomt og er derfor særligt økonomisk at bruge. Hvis det er nødvendigt, kan den også bruges til manuel rengøring.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13,7
Vægt (kg) 11,1
Vægt inkl. emballage (kg) 11,8
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 190 x 230
