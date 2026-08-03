LED svjetlo na mlaznici

Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada.

U uvjetima nepovoljnog svjetla teško je raditi s visokotlačnim čistačima. Kratki dani zimi ili neosvijetljene prostorije i područja imaju sljedeće posljedice: rezultat čišćenja pati, a to posebno pogađa naše kupce iz sektora građevine ili poljoprivrede. U tom slučaju pomaže naše LED radno svjetlo snage 170 lumena. Njime se postiže optimalno osvjetljenje područja rada, vidljivost se znatno poboljšava tijekom punih pet sati rada, a i rezultat čišćenja ponovno je kakav treba biti. Naravno da se vrlo jednostavno montira izravno na mlaznu cijev našeg visokotlačnog pištolja EASY!Force. Radno je svjetlo vrlo lagano tako da ga tijekom rada nećete ni osjetiti, a naravno da je i nepropusno za vodu. Isporuka obuhvaća i dvije litij-ionske baterije CR123, a ostale možete zasebno nabaviti.

Značajke i prednosti
Vodonepropusna izvedba
  • Razvijeno za uporabu s visokotlačnim čistačima.
  • Jednostavna montaža na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force.
Snažna LED tehnologija
  • Mala težina i dugo vrijeme uporabe.
  • Snaga svjetla veća od 170 lumena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Za visokotlačno čišćenje u uvjetima lošeg svjetla, ponajprije u poljoprivredi i građevini.
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