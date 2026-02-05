RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 10l

Przeznaczony do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego, oraz tłuszczu i białek. Bardzo dobrze sprawdza się w myciu wnętrz zbiorników w branży spożywczej.

Silnie kwaśny (pH: 1 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym. RM 25 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 0.5-10%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 0,2
Waga (kg) 10,9
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Usuwa uporczywy kamień, rdzę, tłuszcz, zanieczyszczenia białkowe, piwne i mleczne
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera but-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie beczek
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
  • Czyszczenie cystern spożywczych
Akcesoria