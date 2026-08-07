RM 59 Pianowy środek czyszczący, kwaśny, 20l

Kwaśny środek. Z łatwością usuwa z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów osady i złogi, jak wapno, rdza, smar, białko, kamień piwny i mleczny. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pionowych powierzchniach.

Kwaśny (pH 1.8 w koncentracie) pianowy środek czyszczący. Z łatwością usuwa z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów osady i złogi wapna, rdzy, smaru, białka, kamienia piwnego i mlekowego. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pochyłych oraz pionowych powierzchniach. RM 59 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne (manualne) 2-5%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%, EK1 4-6%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 2
Waga (kg) 21,2
Waga z opakowaniem (kg) 22
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
  • Usuwa uporczywy kamień, rdzę, tłuszcz, zanieczyszczenia białkowe, piwne i mleczne
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Tworzy długoutrzymujący się dywan pianowy
  • Bardzo dobre właściwości
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
RM 59 Pianowy środek czyszczący, kwaśny, 20l
RM 59 Pianowy środek czyszczący, kwaśny, 20l
RM 59 Pianowy środek czyszczący, kwaśny, 20l
RM 59 Pianowy środek czyszczący, kwaśny, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P302 + P352a W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie ścian, płytek
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie cystern spożywczych
Akcesoria