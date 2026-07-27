Pinnapesur FRV 30 Me

Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.

Roostevabast terasest pinnapesurit FRV 30 Me saab kasutada kuni 85 °C veega. Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Pinnapesur FRV 30 Me on varustatud temperatuurikindla 7,5-meetrise polüuretaanist imivoolikuga. Lisaks on sellel suure jõudlusega seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1300 l/h. (Palun tellige seadmele ette nähtud spetsiaalne düüside komplekt eraldi.)

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Värvus Hõbedane
Kaal, sh pakend (kg) 7,6
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