Sredstvo za uklanjanje kamenca trenutačno je učinkovito na svim anorganskim naslagama: PressurePro Descaling Acid RM 101 iz Kärchera brzo uklanja čak i najtvrdokorniji kamenac i ostatke deterdženta, a istovremeno nudi trajnu zaštitu od korozije u dijelovima koji provode vodu visokotlačnih čistača s hladnom i toplom vodom . RM 101 može obnoviti učinkovitost kalcificiranih grijaćih spirala, čime se povećava protok vode, smanjuje potrošnja energije tijekom čišćenja i poboljšava ukupna izvedba jedinice.