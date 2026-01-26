PressurePro kiselina za otapanje kamenca RM 101, 5l

Sredstvo za uklanjanje kamenca na bazi klorovodične kiseline, posebno izrađeno za grijaće spirale u visokotlačnim čistačima. Otpušta čak i vrlo tvrdokorne ostatke kamenca i deterdženta.

Sredstvo za uklanjanje kamenca trenutačno je učinkovito na svim anorganskim naslagama: PressurePro Descaling Acid RM 101 iz Kärchera brzo uklanja čak i najtvrdokorniji kamenac i ostatke deterdženta, a istovremeno nudi trajnu zaštitu od korozije u dijelovima koji provode vodu visokotlačnih čistača s hladnom i toplom vodom . RM 101 može obnoviti učinkovitost kalcificiranih grijaćih spirala, čime se povećava protok vode, smanjuje potrošnja energije tijekom čišćenja i poboljšava ukupna izvedba jedinice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
  • Održavanje uređaja, odstranjivanje kamenca iz sustava koji provode vruću vodu.
