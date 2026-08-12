Lekko zasadowy (pH: 10 w koncentracie) preparat przeznaczony do odtłuszczania i usuwania sadzy z części maszynowych. Niskopieniący. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną czyszczonym częściom. RM 39 ASF przeznaczony jest do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami HD i HDS oraz myjniami części. Dozowanie: 1-5%