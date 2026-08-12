RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 20l

Delikatny dla materiałów środek do czyszczenia i odtłuszczania. Usuwa skutecznie zanieczyszczenia olejowe, oraz smar i sadzę z metalowych części, a dodatkowo zapewnia czasową ochronę antykorozyjną

Lekko zasadowy (pH: 10 w koncentracie) preparat przeznaczony do odtłuszczania i usuwania sadzy z części maszynowych. Niskopieniący. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną czyszczonym częściom. RM 39 ASF przeznaczony jest do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami HD i HDS oraz myjniami części. Dozowanie: 1-5%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10,5
Waga (kg) 22
Waga z opakowaniem (kg) 23,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Efektywne odtłuszczanie do urządzeń wysokociśnieniowych i czyszczenia części
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i rdzę
  • Chroni części metalowe przed korozją dla krótkotrwałego tymczasowego przechowywania
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Niskopieniący
  • pH w koncentracie ok. 10
  • Żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu
  • Wolny od NTA
  • Wolny od azotynów i węglowodorów halogenowych
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 20l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 20l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 20l
RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
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