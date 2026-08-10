Bardzo skuteczny, kwaśny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 25 Kärcher może być używany do dokładnego czyszczenia na wiele sposobów przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych. Środek czyszczący bez problemu usuwa osady z kamienia, rdzy, piwne i mleczne osady, a także plamy z tłuszczu i białka. Dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym, do dokładnego czyszczenia chłodni i mroźni, a także pomieszczeń sanitarnych takich jak: baseny czy toalety publiczne w strefach dla podróżnych, lotnisk czy dworców kolejowych. Połączenie silnie i szybko działających środków powierzchniowo czynnych, kwasu fosforowego i chlorowodorowego. Skuteczna ochrona przed korozją, metalowych powierzchni. Dokładne i bezpieczne czyszczenie hal udojowych w gospodarstwach rolniczych. Wystarczy użyć niewielkiej ilości PressurePro Active Cleaner RM 25, co zdecydowanie obniża koszty środków czyszczących.