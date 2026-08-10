RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 2.5l

Przeznaczony do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego, oraz tłuszczu i białek. Bardzo dobrze sprawdza się w myciu wnętrz zbiorników w branży spożywczej.

Bardzo skuteczny, kwaśny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 25 Kärcher może być używany do dokładnego czyszczenia na wiele sposobów przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych. Środek czyszczący bez problemu usuwa osady z kamienia, rdzy, piwne i mleczne osady, a także plamy z tłuszczu i białka. Dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle spożywczym, do dokładnego czyszczenia chłodni i mroźni, a także pomieszczeń sanitarnych takich jak: baseny czy toalety publiczne w strefach dla podróżnych, lotnisk czy dworców kolejowych. Połączenie silnie i szybko działających środków powierzchniowo czynnych, kwasu fosforowego i chlorowodorowego. Skuteczna ochrona przed korozją, metalowych powierzchni. Dokładne i bezpieczne czyszczenie hal udojowych w gospodarstwach rolniczych. Wystarczy użyć niewielkiej ilości PressurePro Active Cleaner RM 25, co zdecydowanie obniża koszty środków czyszczących.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
Waga z opakowaniem (kg) 3

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Usuwa uporczywy kamień, rdzę, tłuszcz, zanieczyszczenia białkowe, piwne i mleczne
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 2.5l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 2.5l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 2.5l
RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 2.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera but-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie beczek
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
  • Czyszczenie cystern spożywczych
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