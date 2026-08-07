Niezwykle skuteczne czyszczenie, odpowiednie zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego, a także idealne do zastosowań w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz branży spożywczej: środek do usuwania tłuszczu i białek PressurePro RM 731 marki Kärcher. Ten wysoce efektywny, a zarazem bezpieczny dla materiałów preparat usuwa tłuszcze zwierzęce i roślinne oraz pozostałości białkowe z praktycznie każdej powierzchni, np. w rzeźniach, zakładach mięsnych, piekarniach czy kuchniach wielkopowierzchniowych. Powierzchnie ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych są czyszczone z tłuszczu i białek równie niezawodnie co kafelkowane podłogi i ściany, chłodnie oraz urządzenia, takie jak okapy czy taśmociągi. Preparat skutecznie czyści nawet silnie zabrudzone przybory, takie jak rożna czy szpady wędzarnicze. Środek do usuwania tłuszczu i białek PressurePro RM 731 nie zawiera substancji zapachowych ani barwników, działa skutecznie w każdej temperaturze i spłukuje się bez pozostawiania osadów.