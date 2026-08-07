PressurePro RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek, 5l

Usuwa nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia z tłuszczu, białek, olejów i sadzy z posadzek, obszarów roboczych, maszyn itp. (szczególnie dobrze nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym). Łatwy w użyciu, z delikatnym działaniem czyszczącym. Zmywa się bez pozostałości.

Niezwykle skuteczne czyszczenie, odpowiednie zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego, a także idealne do zastosowań w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz branży spożywczej: środek do usuwania tłuszczu i białek PressurePro RM 731 marki Kärcher. Ten wysoce efektywny, a zarazem bezpieczny dla materiałów preparat usuwa tłuszcze zwierzęce i roślinne oraz pozostałości białkowe z praktycznie każdej powierzchni, np. w rzeźniach, zakładach mięsnych, piekarniach czy kuchniach wielkopowierzchniowych. Powierzchnie ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych są czyszczone z tłuszczu i białek równie niezawodnie co kafelkowane podłogi i ściany, chłodnie oraz urządzenia, takie jak okapy czy taśmociągi. Preparat skutecznie czyści nawet silnie zabrudzone przybory, takie jak rożna czy szpady wędzarnicze. Środek do usuwania tłuszczu i białek PressurePro RM 731 nie zawiera substancji zapachowych ani barwników, działa skutecznie w każdej temperaturze i spłukuje się bez pozostawiania osadów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga (kg) 5,5
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 190 x 140 x 250

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej i powierzchni ceramicznych
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Czyści nie pozostawiając osadu
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
PressurePro RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek, 5l
PressurePro RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek, 5l
PressurePro RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek, 5l
PressurePro RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

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  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie powierzchni
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