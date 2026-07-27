Teleskooptoru TL 10 C
Süsinikkiust teleskooptoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus – fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.
Lisaks mitmetele võimalustele akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks kõrg- või madalsurvega, saab teleskooptoru TL 10 C kasutada ka näiteks torude pealt tolmu imemiseks. Kõrgekvaliteetsest süsinikkiust valmistatud praktiliste kiirvabastusega kinnitite ja tööriistadeta reguleeritava kinnitusjõuga kuni 10 m ulatusega teleskooptoru TL 10 C avaldab muljet oma maksimaalse jäikuse ja minimaalse kaaluga. Integreeritud väändumisvastane seade ning pöörlev alus tagavad veelgi ohutuma ja ergonoomilisema töö. Aluse küljes on ka konks, kuhu saab kinnitada kanderihma.
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne kasutusAkende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Maksimaalselt ergonoomilineTorude pöörlemiskaitsega lukustus tagab ohutu ja ergonoomilise töö. Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Äärmiselt kasutajasõbralikKiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
- Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
- Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Teleskooptoru pikkus (m)
|2,2 - 10
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Materjal
|Süsinik
|Elements
|7
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
Videos
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks
- Toru saab kasutada ka mustuse imemiseks kõrgustest