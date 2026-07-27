Lisaks mitmetele võimalustele akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks kõrg- või madalsurvega, saab teleskooptoru TL 10 C kasutada ka näiteks torude pealt tolmu imemiseks. Kõrgekvaliteetsest süsinikkiust valmistatud praktiliste kiirvabastusega kinnitite ja tööriistadeta reguleeritava kinnitusjõuga kuni 10 m ulatusega teleskooptoru TL 10 C avaldab muljet oma maksimaalse jäikuse ja minimaalse kaaluga. Integreeritud väändumisvastane seade ning pöörlev alus tagavad veelgi ohutuma ja ergonoomilisema töö. Aluse küljes on ka konks, kuhu saab kinnitada kanderihma.