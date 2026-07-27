Teleskooptoru TL 10 C

Süsinikkiust teleskooptoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus – fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.

Lisaks mitmetele võimalustele akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks kõrg- või madalsurvega, saab teleskooptoru TL 10 C kasutada ka näiteks torude pealt tolmu imemiseks. Kõrgekvaliteetsest süsinikkiust valmistatud praktiliste kiirvabastusega kinnitite ja tööriistadeta reguleeritava kinnitusjõuga kuni 10 m ulatusega teleskooptoru TL 10 C avaldab muljet oma maksimaalse jäikuse ja minimaalse kaaluga. Integreeritud väändumisvastane seade ning pöörlev alus tagavad veelgi ohutuma ja ergonoomilisema töö. Aluse küljes on ka konks, kuhu saab kinnitada kanderihma.

Omadused ja tulu
Teleskooptoru TL 10 C: Multifunktsionaalne kasutus
Multifunktsionaalne kasutus
Akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Teleskooptoru TL 10 C: Maksimaalselt ergonoomiline
Maksimaalselt ergonoomiline
Torude pöörlemiskaitsega lukustus tagab ohutu ja ergonoomilise töö. Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Teleskooptoru TL 10 C: Äärmiselt kasutajasõbralik
Äärmiselt kasutajasõbralik
Kiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
  • Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
  • Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Teleskooptoru pikkus (m) 2,2 - 10
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Materjal Süsinik
Elements 7
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 9,3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks
  • Toru saab kasutada ka mustuse imemiseks kõrgustest
Lisatarvikud