Kuni 14 m ulatusega teleskooptoru TL 14 C on valmistatud jäigast ja kergest süsinikkiust, pakkudes lõputuid kasutusvõimalusi. Seda saab kasutada akende, fassaadide või päikesepaneelide pesuks osmoosiveega, samuti kõrg- või madalsurvepesuks ning sellega saab näiteks imeda ka sodi vihmaveerennidest. Toru lühendamine ja pikendamine on tänu uuenduslikele kiirvabastusega kinnititele äärmiselt lihtne. Kinnitusjõudu saab ilma tööriistadeta individuaalselt kohandada ja reguleerida. Pöörlev alus koos konksuga, kuhu külge saab kinnitada kanderihma, ning unikaalne väändumisvastane kaitse, mis tagab väga ohutud ja ergonoomilised töötingimused.