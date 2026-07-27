Teleskooptoru TL 14 C

Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskooptoru TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.

Kuni 14 m ulatusega teleskooptoru TL 14 C on valmistatud jäigast ja kergest süsinikkiust, pakkudes lõputuid kasutusvõimalusi. Seda saab kasutada akende, fassaadide või päikesepaneelide pesuks osmoosiveega, samuti kõrg- või madalsurvepesuks ning sellega saab näiteks imeda ka sodi vihmaveerennidest. Toru lühendamine ja pikendamine on tänu uuenduslikele kiirvabastusega kinnititele äärmiselt lihtne. Kinnitusjõudu saab ilma tööriistadeta individuaalselt kohandada ja reguleerida. Pöörlev alus koos konksuga, kuhu külge saab kinnitada kanderihma, ning unikaalne väändumisvastane kaitse, mis tagab väga ohutud ja ergonoomilised töötingimused.

Omadused ja tulu
Teleskooptoru TL 14 C: Multifunktsionaalne kasutus
Multifunktsionaalne kasutus
Akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Teleskooptoru TL 14 C: Maksimaalselt ergonoomiline
Maksimaalselt ergonoomiline
Torude pöörlemiskaitsega lukustus tagab ohutu ja ergonoomilise töö. Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Teleskooptoru TL 14 C: Äärmiselt kasutajasõbralik
Äärmiselt kasutajasõbralik
Kiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
  • Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
  • Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Teleskooptoru pikkus (m) 2,4 - 14
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Materjal Süsinik
Elements 10
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 10,2

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks
  • Toru saab kasutada ka mustuse imemiseks kõrgustest
Lisatarvikud