Teleskooptoru TL 7 F

7-meetrise ulatusega teleskooptoru TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsat kokku tõmbamist ja pikendamist.

Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks harjade ja osmoosiveega – 7 m pikkune klaaskiust teleskooptoru TL F 7. Praktilised kiirvabastusega kinnitid võimaldavad toru mugavalt lühendada ja pikendada, kinnitusjõudu saab individuaalselt ja tööriistadeta seadistada ja reguleerida. Pöörlev alus tagab väga lihtsa ja ergonoomilise töö – vajadusel saab kanderihma otse aluse külge kinnitada.

Omadused ja tulu
Teleskooptoru TL 7 F: Multifunktsionaalne kasutus
Multifunktsionaalne kasutus
Akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Teleskooptoru TL 7 F: Maksimaalselt ergonoomiline
Maksimaalselt ergonoomiline
Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Teleskooptoru TL 7 F: Äärmiselt kasutajasõbralik
Äärmiselt kasutajasõbralik
Kiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
  • Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
  • Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Teleskooptoru pikkus (m) 2 - 7
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Materjal Kiudklaas
Elements 5
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks
Lisatarvikud