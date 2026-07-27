Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks harjade ja osmoosiveega – 7 m pikkune klaaskiust teleskooptoru TL F 7. Praktilised kiirvabastusega kinnitid võimaldavad toru mugavalt lühendada ja pikendada, kinnitusjõudu saab individuaalselt ja tööriistadeta seadistada ja reguleerida. Pöörlev alus tagab väga lihtsa ja ergonoomilise töö – vajadusel saab kanderihma otse aluse külge kinnitada.