Teleskooptoru TL 7 H
Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiu segust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.
Olgu selleks akende, fassaadide või päikesepaneelide puhastus osmoosivee, madalsurve ja pesuharja või kõrgsurvega – kuni 7 m ulatusega Kärcheri multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Valmistatud spetsiaalselt süsiniku ja klaaskiudude segust, avaldab see toru muljet oma ülihea jäikuse ning samal ajal ka väga kerge kaaluga. Innovatiivsed kiirvabastusega kinnitid võimaldavad toru mugavalt lühendada ja pikendada, samas kui integreeritud väändumisvastane kaitse ja pöörlev alus tagavad maksimaalselt ergonoomilise töö. Kinnitusjõu tööriistadeta individuaalne seadistamine lihtsustab samuti toru kasutamist. Kanderihma saab konksu abil ka aluse külge kinnitada.
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne kasutusAkende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Maksimaalselt ergonoomilineTorude pöörlemiskaitsega lukustus tagab ohutu ja ergonoomilise töö. Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Äärmiselt kasutajasõbralikKiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
- Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
- Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Teleskooptoru pikkus (m)
|2 - 7
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Materjal
|Hübriid
|Elements
|5
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
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Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks