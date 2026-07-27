Teleskooptoru TL 7 H

Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiu segust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.

Olgu selleks akende, fassaadide või päikesepaneelide puhastus osmoosivee, madalsurve ja pesuharja või kõrgsurvega – kuni 7 m ulatusega Kärcheri multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Valmistatud spetsiaalselt süsiniku ja klaaskiudude segust, avaldab see toru muljet oma ülihea jäikuse ning samal ajal ka väga kerge kaaluga. Innovatiivsed kiirvabastusega kinnitid võimaldavad toru mugavalt lühendada ja pikendada, samas kui integreeritud väändumisvastane kaitse ja pöörlev alus tagavad maksimaalselt ergonoomilise töö. Kinnitusjõu tööriistadeta individuaalne seadistamine lihtsustab samuti toru kasutamist. Kanderihma saab konksu abil ka aluse külge kinnitada.

Omadused ja tulu
Teleskooptoru TL 7 H: Multifunktsionaalne kasutus
Multifunktsionaalne kasutus
Akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks osmoosiveega. Kõrgsurvepesuks või madalsurvepesuks koos pesuharjadega.
Teleskooptoru TL 7 H: Maksimaalselt ergonoomiline
Maksimaalselt ergonoomiline
Torude pöörlemiskaitsega lukustus tagab ohutu ja ergonoomilise töö. Kiirvabastusega kinnitid võimaldavad pesutoru klambreid kiiresti ja lihtsasti vabastada. Pöörlev alus tagab lihtsa ja ergonoomilise töö.
Teleskooptoru TL 7 H: Äärmiselt kasutajasõbralik
Äärmiselt kasutajasõbralik
Kiirvabastusega kinnitite kinnitusjõu tööriistadeta seadistamine. Kinnituskonksudega, mis suunavad torust väljaspool olevat veevoolikut. Konksudega alus, kuhu külge saab kinnitada kanderihma ja -raami.
Maksimaalne ohutus
  • Haptiline ja visuaalne väljatõmmatav stopper aitab vältida tahtmatut lahtivõtmist.
  • Elektrit mittejuhtiv aluse-toru element.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Teleskooptoru pikkus (m) 2 - 7
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Materjal Hübriid
Elements 5
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 4,6

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne akende, fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks
Lisatarvikud