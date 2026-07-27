Olgu selleks akende, fassaadide või päikesepaneelide puhastus osmoosivee, madalsurve ja pesuharja või kõrgsurvega – kuni 7 m ulatusega Kärcheri multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Valmistatud spetsiaalselt süsiniku ja klaaskiudude segust, avaldab see toru muljet oma ülihea jäikuse ning samal ajal ka väga kerge kaaluga. Innovatiivsed kiirvabastusega kinnitid võimaldavad toru mugavalt lühendada ja pikendada, samas kui integreeritud väändumisvastane kaitse ja pöörlev alus tagavad maksimaalselt ergonoomilise töö. Kinnitusjõu tööriistadeta individuaalne seadistamine lihtsustab samuti toru kasutamist. Kanderihma saab konksu abil ka aluse külge kinnitada.