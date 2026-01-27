Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free, 10l

Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 13,7
Vikt (kg) 11,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,8
Mått (L × B × H) (mm) 290 x 190 x 230
Produkt
  • Intensiv grundrengöring för användning i högtrycks- och golvrengöringsenheter
  • För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • Verkar snabbt.
  • Lätt skummande.
  • Extremt ekonomisk
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Fönsterrengöring
  • Ytavfettning
