Hari

Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskooptoru või kõrgsurve-pesutoru külge.

Kõvade harjastega hari võimaldab põhjalikult, kuid õrnatoimeliselt puhastada tööstusrajatiste fassaade ja põrandakatteid, näiteks ka välitingimustes paiknevaid puit- ja kivipõrandaid. Harja saab kinnitada otse Kärcheri kõrgsurve-pesutoru külge või fassaadi puhastamiseks ka teleskoop-pihustustoru külge. Harja sisse on integreeritud 25° kõrgsurvedüüs ning ka puhta veega kasutatav düüside komplekt. Optimaalse kontaktsurve tagamiseks on harjal ka tugiharjased.

Omadused ja tulu
Lihtsasti mõistetavad värvikoodid
  • Värvikoodid lihtsustavad sobiva harja valimist.
Laialdane kasutusvaldkond
  • Integreeritud kõrgsurvedüüs võimaldab harja kasutada ka kõrgsurvepesuriga.
  • Komplektis on 2 düüsi ja 1 ühendustarvik, et kasutada harja puhta veega.
  • 4 düüsiühendust tagavad vee optimaalse pinnale kandmise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 18
Värvus Roheline
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kivi- või puitpinnaga terrasside puhastamiseks
  • Betoon-, telliskivi-, plekk- ja terasfassaadide puhastamiseks
Lisatarvikud