Hari, keskmise kõvadusega

Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskooptorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.

Kärcheri keskmise kõvadusega harjastega harja saab kiirelt ja otse kinnitada Kärcheri teleskoop-pihustustoru või kõrgsurve-pihustustoru külge ning see puhastab ideaalselt kõik fassaadid, rulluksed ja ka tekstiilid. Kõrgsurvega kasutamiseks on harja sisse integreeritud 25° kõrgsurvedüüs, lisaks on harjaga kaasas puhta veega kasutatav düüside komplekt. Harjal on ka tugiharjased, mis tagavad õige kontaktsurve.

Omadused ja tulu
Lihtsasti mõistetavad värvikoodid
  • Värvikoodid lihtsustavad sobiva harja valimist.
Laialdane kasutusvaldkond
  • Integreeritud kõrgsurvedüüs võimaldab harja kasutada ka kõrgsurvepesuriga.
  • Komplektis on 2 düüsi ja 1 ühendustarvik, et kasutada harja puhta veega.
  • 4 düüsiühendust tagavad vee optimaalse pinnale kandmise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 18
Värvus Punane
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Looduskivist, krohvitud või puitfassaadide puhastamiseks
  • Rulluste ja aknakatete puhastamiseks
  • Kangaste ja kilematerjalide puhastamiseks
Lisatarvikud