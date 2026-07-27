Hari, pehme

Lihtne paigaldada Kärcheri teleskooptoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.

Tundlike pindade, näiteks akende või päikesepaneelide puhastamiseks on vaja õrnatoimelist puhastusmeetodit, et pindu mitte kahjustada. Pehmete pleisitud harjastega hari kaitseb tundlike klaaspindu, kuid puhastab need siiski põhjalikult – seda kas puhta vee või kõrgsurve abil. Selleks saab harja kiiresti ja hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoop-pihustustoru või kõrgsurve-pihustustoru külge. Puhta veega kasutamiseks mõeldud düüside komplekt või 25° kõrgsurvedüüs võimaldavad teostada mõlemaid toiminguid.

Omadused ja tulu
Lihtsasti mõistetavad värvikoodid
  • Värvikoodid lihtsustavad sobiva harja valimist.
Laialdane kasutusvaldkond
  • Integreeritud kõrgsurvedüüs võimaldab harja kasutada ka kõrgsurvepesuriga.
  • Komplektis on 2 düüsi ja 1 ühendustarvik, et kasutada harja puhta veega.
  • 4 düüsiühendust tagavad vee optimaalse pinnale kandmise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 18
Värvus Sinine
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Päikesepaneelide, pleksiklaasist pindade ja talveaedade puhastamiseks
  • Tundlike klaas-, PVC- või värvitud fassaadide puhastamiseks
Lisatarvikud