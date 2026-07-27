Tundlike pindade, näiteks akende või päikesepaneelide puhastamiseks on vaja õrnatoimelist puhastusmeetodit, et pindu mitte kahjustada. Pehmete pleisitud harjastega hari kaitseb tundlike klaaspindu, kuid puhastab need siiski põhjalikult – seda kas puhta vee või kõrgsurve abil. Selleks saab harja kiiresti ja hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoop-pihustustoru või kõrgsurve-pihustustoru külge. Puhta veega kasutamiseks mõeldud düüside komplekt või 25° kõrgsurvedüüs võimaldavad teostada mõlemaid toiminguid.