PressurePro sredstvo za čišćenje fasada, gel RM 43, 20l

Snažno gel sredstvo za čišćenje fasada. Odstranjuje nečistoće od čađi, ulja, masti i utjecaja okoliša. Prikladno za kamene fasade, fasade od klinkera, grube žbuke, plastike, drva i stakla.

Naše sredstvo za čišćenje fasada PressurePro RM 43 u obliku gela sveobuhvatno je rješenje za dugoročnu zaštitu fasada kuća od vremenskih i drugih utjecaja, zadržavanje njihove vrijednosti i smanjenje skupih mjera renoviranja. Bilo da se radi o fasadama od kamena, klinkera, grubo lijevane žbuke, plastike, drva ili stakla: kiša i vlaga utječu na njih jednako kao i vrućina i suša, vjetar, tuča, snijeg i led ili ispušni plinovi iz prometa i emisije iz sustava grijanja i industrije . Rezultat su naslage i prljavština; čak se i mahovina, alge i gljivice mogu ustaliti i uzrokovati trajnu štetu na površini. Zahvaljujući konzistenciji gela, PressurePro Facade Cleaner RM 43 izvrsno prianja na gotovo sve vrste površina te pouzdano i učinkovito uklanja čađu, ulje, masnoću i zagađenje iz okoliša. Naravno, savršeno je dizajniran za učinkovitu interakciju s alatima iz Kärcher sistemskog rješenja za čišćenje fasada.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 14
Težina (kg) 23,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 24
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 230 x 420
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za visokotlačno čišćenje
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • Idealno za čišćenje kamenih fasada, fasada od klinkera, grube žbuke, plastike, drvenih i staklenih fasada.
  • Vrlo dobra svojstva prianjanja također i na okomitim površinama zahvaljujući gel formuli
  • neagresivan prema materijalu
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
PressurePro sredstvo za čišćenje fasada, gel RM 43, 20l
PressurePro sredstvo za čišćenje fasada, gel RM 43, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje fasada
Pribor
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