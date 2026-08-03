PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 10l

Visoko učinkovit, nježan i biorazgradiv deterdžent za čišćenje solarnih i fotonaponskih sustava kao i staklenih površina bez ostataka i tragova.

Učinkovit u iznimno malim dozama (od 0,125%), pristupačan, snažan i savršen za Kärcher iSolar sustav: PressurePro Solar Cleaner RM 99 može se pohvaliti čišćenjem bez ostataka i tragova svih solarnih i fotonaponskih sustava kao i staklenih površina. Sredstvo za čišćenje, koje je prikladno za sve razine tvrdoće vode, visoko je učinkovito, nježno i biorazgradivo. Sigurno i pouzdano uklanja tvrdokorni ptičji izmet, pelud, čađu i prašinu. Inovativna i vrlo nježna formula PressurePro Solar Cleaner RM 99 prikladna je čak i za aluminijske okvire i stvara ravnomjeran, kontinuirani film na površini koji sprječava mrlje od kamenca i poboljšava klizna svojstva četkica za čišćenje – za nježno čišćenje površine bez ikakvih ispiranje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
pH vrijednost 9
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,3
Svojstva
  • nagrađeno nagradom Pulire Innovation Award 2013
  • za odstranjivanje tvrdokornih nečistoća koje sadrže masnoće
  • izbjegavanje mrlja od kamenca kod svih tvrdoća vode, čak i bez primjene sustava za omekšavanje vode
  • čišćenje sa sušenjem bez ostataka i tragova
  • smanjeno ponovno prljanje
  • nema oštećivanja solarnih modula i fotovoltaika, kao ni staklenih i plastičnih zaštitnih slojeva, eloksiranih i običnih aluminijskih okvira
  • nježna površinska obrada zahvaljujući poboljšanom svojstvu klizanja četki za čišćenje
  • Ispitano od strane DLG-a (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Vrlo visok prinos
  • nedvojbeno ispuštanje u kanalizaciju koja je spojena na komunalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  • lako se biološki razgrađuje (prema OECD smjernici)
PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 10l
PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 10l
PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 10l
PressurePro solarno sred. za čišć. RM 99, 10l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Solarni uređaji i fotovoltaici
Pribor
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