Aktiivpuhastusvahend, leeliseline, RM 81, NTA-vaba, 2.5l

Tõhusalt ja õrnalt toimiv kõrgsurvepesurites kasutatav puhastuskontsentraat raskesti eemaldatava õli, rasva ja anorgaanilise mustuse eemaldamiseks. Sobib sõidukite, presendi ja mootorite puhastamiseks. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 12,3
Kaal, sh pakend (kg) 3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 120 x 120 x 280
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus
  • Tentide puhastamine
  • Põrandate ja pindade puhastamine