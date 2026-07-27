Professionaalne põrandapuhastusvahend FloorPro RM 69, 2.5l

Professionaalne puhastusvahend FloorPro RM 69 on vähevahutav põrandapuhastusvahend tööstuspõrandatele. Eemaldab tõhusalt isegi paakunud rasva, õli, tahma ja mineraalsaaste.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 10
Kaal (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 129 x 127 x 300
Toode
  • võimas hooldus- ja suurpuhastust tegev masin väga mustadele tööstuspõrandatele
  • Vähevahutav
  • Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
  • Silmapaistvad puhastustulemused
  • Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • saab kasutada nii masin- kui käsipesu jaoks
  • Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
  • Toimib kiirelt
  • Väga tõhus
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • lai kasutusvaldkondade valik: sobilik kõikidele veekindlatele, leelistundlikele (nt. Linoleum) ja leeliskindlatele (nt. PVC) põrandatele
Professionaalne põrandapuhastusvahend FloorPro RM 69, 2.5l
Professionaalne põrandapuhastusvahend FloorPro RM 69, 2.5l
Professionaalne põrandapuhastusvahend FloorPro RM 69, 2.5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud