Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro, kiselo RM 751, 10l

Kiselo dubinsko sredstvo za ručno i strojno čišćenje sanitarija i zgrada. Učinkovito uklanja kamenac, vapnenačke naslage, hrđu, mliječni kamenac, kamenac urina i cementni film.

Snažan, posebno slabo pjenjen i stoga idealan za korištenje sa mašinama za ribanje: FloorPro Deep Cleaner, kiseli RM 751 od Kärchera. Na bazi sulfaminske kiseline, ovaj deterdžent za mehaničko i ručno dubinsko čišćenje učinkovito uklanja kamenac, vapnenačke naslage, hrđu, mliječni kamenac, urinarni kamenac i cementni film sa svih površina otpornih na kiseline kao što su keramičke pločice, sanitarni čvorovi i metal. FloorPro Deep Cleaner RM 751 stoga je idealno rješenje za bazene i za dubinsko čišćenje nakon građevinskih projekata. Sa svojom integriranom zaštitom od korozije i lako odvojivim svojstvima, dubinski čistač također je idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 0,7
Težina (kg) 10,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Završno čišćenje u građevinarstvu
  • Čišćenje poda
Pribor
