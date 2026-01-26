Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 0,7
Kaal (kg) 10,9
Kaal, sh pakend (kg) 11,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusjärgne puhastus
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud