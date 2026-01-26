Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 10l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|0,7
|Kaal (kg)
|10,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 188 x 307
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusjärgne puhastus
- Põrandapuhastus