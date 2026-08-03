CarpetPro blokator pjene RM 761, 2.5l

CarpetPro blokator pjene RM 761 smanjuje pojavu pjene u spremniku zaprljane vode te produljuje vrijeme uporabe uređaja kod stvaranja jake pjene. Prikladan za mnoge tipove uređaja.

Visoko učinkovit Foam Blocker RM 761 iz Kärchera posebno razvijen za upotrebu u spremniku otpadne vode ili spremniku za uklanjanje pjene u strojevima za raspršivanje, strojevima za ribanje i mokrim usisavačima. Sredstvo se dodaje izravno u spremnik otpadne vode, gdje učinkovito sprječava nakupljanje jake pjene – idealno za profesionalce u sektoru čišćenja zgrada jer ne znači prekid čišćenja. Na taj se način spremnik otpadne vode može napuniti do kraja, a da se plovak ne isključi prerano i da se usisna turbina ne ošteti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 5
Težina (kg) 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 164 x 125 x 160
Svojstva
  • vrlo učinkovito sredstvo za odstranjivanje pjene
  • Djelotvorno protiv stvaranja pjene u spremnicima otpadnih voda
  • Idealno za primjenu u uređajima za ekstrakciju i prskanje, automatima za čišćenje podova kao i mokrim / suhim usisavačima.
  • Izuzetno ekonomičan
CarpetPro blokator pjene RM 761, 2.5l
CarpetPro blokator pjene RM 761, 2.5l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Mokro usisavanje
  • Tekstilne površine
  • Čišćenje dijelova
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