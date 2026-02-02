Kivikeraamika puhastusvahend RM 753, 10l

Kivikeraamika eripuhastusvahend. Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilise mustuse. Ei vähenda plaatide libisemisvastaseid omadusi. Ei sisalda tensiide, kergesti eralduv.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10,5
Kaal (kg) 11,3
Kaal, sh pakend (kg) 12,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
  • Tõhus üldpuhastusvahend tugevalt määrdunud looduskiviplaatidele
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Head niisutusomadused
  • Vähese vahutavusega
  • Eriti tõhus
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
  • Ei sisalda tensiide ega ensüüme
Kivikeraamika puhastusvahend RM 753, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud