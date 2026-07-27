Põrandate puhastus- ja hooldusvahend RM 780, 2.5l

Efektiivne puhastus- ja hooldusvahend kõikide veekindlate kõvade ja elastsete põrandapindade ning põrandakatete hooldamiseks. Sobib eriti võimlatele ja multifunktsionaalsetele hallidele, kuna toote kohta on saadaval ekspertaruanne kooskõlas libisemiskindlust käsitleva standardiga DIN V 18032-2:2001-04. Puhastusvahend RM 780 ei jäta kuivades triipe.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 9
Kaal (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 255 x 255 x 290
Põrandate puhastus- ja hooldusvahend RM 780, 2.5l
Põrandate puhastus- ja hooldusvahend RM 780, 2.5l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud