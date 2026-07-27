Desinfektant, vedel RM 735, 5l

Tõhus neutraalne desinfitseerimisvahend, mis on õrn pindadele. Kärcheri desinfitseerimisvahend RM 735. Baktereid (nt E. coli), pärmseeni (nt C. albicans) ja mõningaid viiruseid (nt koroonaviirust) hävitav toime.

Ideaalne kasutada avalikes hoonetes, hotellides ja gastronoomiatööstuses, tervishoiutööstuses ja paljudes muudes kohtades – Kärcheri vedel desinfitseerimisvahend RM 735, mis on testitud vastavalt standardile EN 14476, avaldab muljet oma hea efektiivsusega võitlemaks paljude erinevate patogeenidega, sealhulgas uue koroonaviirusega SARS-CoV-2. Hoolimata oma headest baktereid, pärmseeni ja osasid viiruseid hävitavast toimest, on vahend eriti õrn materjalide suhtes ja seda saab kasutada isegi akrüülklaasil (Plexiglas®), linoleumil, PVC-l ja anodeeritud alumiiniumil. Lisaks sellele, et seda saab kasutada tavapäraseks pindade puhastamiseks pihustamise ja pühkimise teel, saab seda kasutada ka suuremate alade puhastamiseks puhastusvahendi pritsides, põrandapesumasinates, kõrgsurvepesurites ja desinfitseerimisseadmed PS 4/7 Bp Mister. Desinfitseerimisvahend RM 735 on neutraalse pH-ga, ei sisalda aldehüüde, fenoole, alkoholi ega kloori ning ei jäta kauakestvat lõhna.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 8
Kaal, sh pakend (kg) 5,1
Desinfektant, vedel RM 735, 5l
Desinfektant, vedel RM 735, 5l
Desinfektant, vedel RM 735, 5l
Desinfektant, vedel RM 735, 5l
Desinfektant, vedel RM 735, 5l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Pindade desinfitseerimine
  • Oote- ja protseduuriruumid
  • Fitness- ja heaoluruumid
  • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud