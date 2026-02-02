PressurePro Intenzivní čistič RM 750, bez NTA, 10l

Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,7
Hmotnost (kg) 11,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 190 x 230
Vlastnosti
  • Intenzivní základní čistič k používání s vysokotlakými čističi a podlahovými mycími automaty.
  • Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Rychle účinný
  • Nepěnivý
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • Čištění podlahy
  • odmaštění povrchů
