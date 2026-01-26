Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba, 10l

Tõhus sügavpuhastusvahend eemaldab efektiivselt ka kõige tõrksamad plekid, näiteks õli, rasva, tahma, vere ja valgud. Vähevahutav. Sobib eriti põrandate masinpuhastuseks ja kasutamiseks koos kõvade põrandapindade puhastamiseks mõeldud masinatega. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13,7
Kaal (kg) 11,1
Kaal, sh pakend (kg) 11,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 290 x 190 x 230
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Põrandapuhastus
  • Pindade rasvaärastus
Lisatarvikud